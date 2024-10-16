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В Швейцарии мужчина, которого уволили 15 лет назад, через суд добился выплаты 145 тысяч долларов за сверхурочную работу

17:45, 16 октября 2024
Федеральный суд Швейцарии вынес решение в пользу мужчины, который через 15 лет после увольнения требовал от своего бывшего работодателя оплату за сверхурочные часы и неиспользованный отпуск.
В Швейцарии мужчина, которого уволили 15 лет назад, через суд добился выплаты 145 тысяч долларов за сверхурочную работу
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В Швейцарии мужчина, уволенный с работы 15 лет назад, через суд добился выплаты в 145 тысяч долларов. Об этом сообщает издание 20 минут.

Так, Федеральный суд Швейцарии вынес решение в пользу мужчины из кантона Во, который через 15 лет после увольнения требовал от своего бывшего работодателя оплату за сверхурочные часы и неиспользованный отпуск.

Мужчина в течение трех с половиной лет работал на полставки помощником повара в шашлычной. В то время средняя продолжительность рабочей недели составила 20-20,5 часов с правом на отпуск – четыре недели в год.

Через несколько лет после увольнения, оформленном еще в 2009 году, работник решил обратиться в суд, чтобы получить свои заработанные деньги. В конце концов ему удалось доказать свою правоту только сейчас.

Суд поддержал решение судов низших инстанций, признавших свидетельские показания в пользу истца правдивыми. Работодателя, чью апелляцию отклонили, обязали выплатить бывшему работнику более $145 тысяч. Кроме компенсации, шашлычная должна оплатить судебные издержки в размере $5,8 тысячи.

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