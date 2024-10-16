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У Швейцарії чоловік, якого звільнили 15 років тому, через суд домігся виплати 145 тисяч доларів за понаднормову роботу

17:45, 16 жовтня 2024
Федеральний суд Швейцарії виніс рішення на користь чоловіка, який через 15 років після звільнення вимагав від свого колишнього роботодавця оплату за понаднормові години та невикористану відпустку.
У Швейцарії чоловік, якого звільнили 15 років тому, через суд домігся виплати 145 тисяч доларів за понаднормову роботу
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У Швейцарії чоловік, якого звільнили з роботи 15 років тому, через суд домігся виплати у 145 тисяч доларів. Про це повідомляє видання 20 Minutes.

Так, Федеральний суд Швейцарії виніс рішення на користь чоловіка з кантону Во, який через 15 років після звільнення вимагав від свого колишнього роботодавця оплату за понаднормові години та невикористану відпустку.

Чоловік протягом трьох з половиною років працював на пів ставки помічником кухаря у шашличній. У той час середня тривалість робочого тижня становила 20-20,5 годин з правом на відпустку — чотири тижні на рік.

Через кілька років після звільнення, оформленому ще у 2009-му році, працівник вирішив звернутися до суду, аби отримати свої зароблені гроші. Зрештою, йому вдалось довести свою правоту тільки зараз.

Суд підтримав рішення судів нижчих інстанцій, які визнали показання свідків на користь позивача правдивими. Роботодавця, чию апеляцію відхилили, зобов'язали виплатити колишньому працівникові понад $145 тисяч. Окрім компенсації, шашлична має сплатити судові витрати в розмірі $5,8 тисячі.

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