В ЗСУ з’явиться український дрон «Чаклун»

Міноборони затвердило новий український дрон «Чаклун» для армійських потреб.

Джерело фото: Міноборони

Міністерство оборони України затвердило для постачання новий безпілотник українського виробництва під назвою «Чаклун». Дрон, створений за літаковою схемою, відзначається компактними розмірами та мультифункціональністю. Про це повідомили у відомстві.

«Чаклун» здатен коригувати вогонь артилерії, а завдяки використанню передових матеріалів він має високу стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Управління дроном здійснюється за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, створеного українськими програмістами.

Крім того, дрон може ефективно працювати навіть у складних погодних умовах, що робить його ще більш універсальним для військових операцій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.