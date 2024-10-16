Практика судів
  1. В Україні

В ЗСУ з’явиться український дрон «Чаклун»

20:00, 16 жовтня 2024
Міноборони затвердило новий український дрон «Чаклун» для армійських потреб.
В ЗСУ з’явиться український дрон «Чаклун»
Джерело фото: Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України затвердило для постачання новий безпілотник українського виробництва під назвою «Чаклун». Дрон, створений за літаковою схемою, відзначається компактними розмірами та мультифункціональністю. Про це повідомили у відомстві.

«Чаклун» здатен коригувати вогонь артилерії, а завдяки використанню передових матеріалів він має високу стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Управління дроном здійснюється за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, створеного українськими програмістами.

Крім того, дрон може ефективно працювати навіть у складних погодних умовах, що робить його ще більш універсальним для військових операцій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування на когнітивні здібності для кандидатів в апеляційні суди розпочнеться 4 листопада

Першими 4-6 листопада тести на визначення рівня IQ будуть складати кандидати на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації.

Комітет підтримав створення нового міністерства демографії та діаспори – Микола Княжицький

Комітет, який очолює Микита Потураєв, підтримав створення в Україні міністерства демографії та діаспори – раніше співавтор проекту Микола Княжицький запропонував передбачити під нове міністерство кошти у бюджеті.

Кабмін затвердив порядок ведення реєстру лобістів, де будуть дані про зустрічі з депутатами і міністрами

Уряд затвердив положення про Реєстр прозорості, куди будуть вносити звіти лобісти.

Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації – результати за 16 жовтня

9 кандидатів не набрали прохідний бал, а ще 6 не з’явилися.

Кабмін затвердив правила антитерористичної безпеки і ідентифікації об’єктів, які можуть стати об’єктами терористичних посягань

Уряд врегулював правила для забезпечення антитерористичної захищеності об’єктів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду