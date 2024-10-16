В ВСУ появится украинский дрон «Колдун»

Минобороны утвердило новый украинский дрон «Колдун» для армейских нужд.

Источник фото: Минобороны

Министерство обороны Украины утвердило для поставки новый беспилотник украинского производства под названием «Колдун». Дрон, созданный по самолетной схеме, отличается компактными размерами и мультифункциональностью. Об этом сообщили в ведомстве.

«Колдун» способен корректировать огонь артиллерии, а благодаря использованию передовых материалов он имеет высокую устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы. Управление дроном осуществляется с помощью специально разработанного программного обеспечения, созданного украинскими программистами.

Кроме того, дрон может эффективно работать даже в сложных погодных условиях, что делает его еще более универсальным для военных операций.

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