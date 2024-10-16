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В Ровенской области чиновник и депутат брали взятки за непрепятствование в хозяйственной деятельности

19:42, 16 октября 2024
За 15 тысяч долларов чиновник обещал больше не возвращаться к вопросу договоров аренды.
В Ровенской области чиновник и депутат брали взятки за непрепятствование в хозяйственной деятельности
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В Ровенской области правоохранители разоблачили председателя общины и депутата городского совета, которые обещали за вознаграждение невмешательство в ведение предпринимательской деятельности и непринятие действий по расторжению существующих договоров аренды земельных участков, расположенных на территории общины в Варасском районе. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Так, в декабре исполнительным комитетом поселкового совета было утверждено решение о выделении фирме для выращивания зерновых 174 участков общей площадью 344,3 га. Согласно договору, за каждую из них предусматривалась арендная плата — 2000 гривен в год.

Однако весной глава общества намекнул, что нужно доплатить 15 тысяч долларов, чтобы к вопросу договоров аренды больше никто не возвращался.

Для себя чиновник просил 5 тысяч долларов, а также подстрекал к предоставлению 10 тысяч долларов для депутата, который имеет влияние на членов исполкома.

«При попытке получения своей части неправомерной выгоды в заведении общепита 48-летнего жителя Варасского района разоблачили правоохранители: преступные действия задокументировали, а деньги — изъяли», - сообщили правоохранители.

Злоумышленникам уже сообщено о подозрении.

В полиции добавили, что председателя общины суд отстранил от исполнения должностных обязанностей и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, впрочем, он вышел под залог в 205 904 грн. Соучастник «схемы» находится под круглосуточным домашним арестом.

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суд Национальная полиция

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