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На Рівненщині посадовець та депутат брали хабарі за неперешкоджання у господарській діяльності

19:42, 16 жовтня 2024
За 15 тисяч доларів посадовець обіцяв більше не повертатись до питання договорів оренди.
На Рівненщині посадовець та депутат брали хабарі за неперешкоджання у господарській діяльності
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На Рівненщині правоохоронці викрили голову громади та депутата міської ради, які обіцяли за винагороду невтручання у ведення підприємницької діяльності та невжиття дій щодо розірвання існуючих договорів оренди земельних ділянок, розташованих на території громади у Вараському районі. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Так, у грудні виконавчим комітетом селищної ради було затверджене рішення про виділення фірмі для вирощування зернових 174 ділянок загальною площею 344,3 га. Відповідно до договору за кожну із них передбачалась орендна плата — 2000 гривень на рік.

Проте навесні голова громади натякнув, що потрібно доплатити 15 тисяч доларів, аби до питання договорів оренди більше ніхто не повертався.  

Тож, для себе чиновник прохав 5 тисяч доларів, а також підбурив до надання 10 тисяч доларів для депутата, який має вплив на членів виконкому.

«Під час спроби отримання своєї частини неправомірної вигоди у закладі громадського харчування 48-річного жителя Вараського району викрили правоохоронці: злочинні дії задокументували, а гроші — вилучили», - повідомили правоохоронці.

Зловмисникам вже повідомлено про підозру.

У поліції додали, що голову громади суд відсторонив від виконання посадових обов’язків та обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою, втім він вийшов під заставу у 205 904 грн. Співучасник «схеми» перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

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