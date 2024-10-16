На Рівненщині посадовець та депутат брали хабарі за неперешкоджання у господарській діяльності

На Рівненщині правоохоронці викрили голову громади та депутата міської ради, які обіцяли за винагороду невтручання у ведення підприємницької діяльності та невжиття дій щодо розірвання існуючих договорів оренди земельних ділянок, розташованих на території громади у Вараському районі. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Так, у грудні виконавчим комітетом селищної ради було затверджене рішення про виділення фірмі для вирощування зернових 174 ділянок загальною площею 344,3 га. Відповідно до договору за кожну із них передбачалась орендна плата — 2000 гривень на рік.
Проте навесні голова громади натякнув, що потрібно доплатити 15 тисяч доларів, аби до питання договорів оренди більше ніхто не повертався.
Тож, для себе чиновник прохав 5 тисяч доларів, а також підбурив до надання 10 тисяч доларів для депутата, який має вплив на членів виконкому.
«Під час спроби отримання своєї частини неправомірної вигоди у закладі громадського харчування 48-річного жителя Вараського району викрили правоохоронці: злочинні дії задокументували, а гроші — вилучили», - повідомили правоохоронці.
Зловмисникам вже повідомлено про підозру.
У поліції додали, що голову громади суд відсторонив від виконання посадових обов’язків та обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою, втім він вийшов під заставу у 205 904 грн. Співучасник «схеми» перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
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