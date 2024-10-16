Рада адвокатів спростила вимоги до представництва у дисциплінарних провадженнях

Повноваження представника скаржника у дисциплінарному провадженні щодо адвоката можуть посвідчуватися ордером. Додавати до нього витяг із договору, у якому зазначати повноваження або обмеження прав на вчинення окремих дій, а також засвідчувати цей витяг підписом сторін договору більше не треба. Як повідомили у Національній асоціації адвокатів України, Рада адвокатів (РАУ) рішенням від 21.09.2024 № 61 внесла відповідні зміни до п. 14 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням РАУ від 30.08.2014 № 120.
Повідомляється, що вказаний пункт визначає вимоги до заяви (скарги) щодо поведінки адвоката, а підпункт 6 – вимоги щодо посвідчення повноважень представників.
Так, повноваження представників мають бути посвідчені такими документами:
Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватись ордером, дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором.
Як зауважують у НААУ, раніше до ордера обов'язково необхідно було додавати витяг із договору, у якому зазначалися повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих дій. Витяг мав засвідчуватися підписом сторін договору. І саме ці надмірні вимоги усунула Рада адвокатів України.
Як раніше стало відомо, електронний ордер, що видається адвокатом, пропонують закріпити на рівні закону.
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