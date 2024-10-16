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Рада адвокатів спростила вимоги до представництва у дисциплінарних провадженнях

14:21, 16 жовтня 2024
Додавати витяг із договору до ордеру більше не потрібно.
Рада адвокатів спростила вимоги до представництва у дисциплінарних провадженнях
Джерело фото: НААУ
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Повноваження представника скаржника у дисциплінарному провадженні щодо адвоката можуть посвідчуватися ордером. Додавати до нього витяг із договору, у якому зазначати повноваження або обмеження прав на вчинення окремих дій, а також засвідчувати цей витяг підписом сторін договору більше не треба. Як повідомили у Національній асоціації адвокатів України, Рада адвокатів (РАУ) рішенням від 21.09.2024 № 61 внесла відповідні зміни до п. 14  Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням РАУ від 30.08.2014 № 120.

Повідомляється, що вказаний пункт визначає вимоги до заяви (скарги) щодо поведінки адвоката, а підпункт 6 – вимоги щодо посвідчення повноважень представників.

Так, повноваження представників мають бути посвідчені такими документами:

  • нотаріально-засвідченою довіреністю від імені фізичної особи;
  • довіреністю від імені юридичної особи за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, а також документами, що посвідчують службове становище і повноваження її керівника;
  • свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником.

Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватись ордером, дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором.

Як зауважують у НААУ, раніше до ордера обов'язково необхідно було додавати витяг із договору, у якому зазначалися повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих дій. Витяг мав засвідчуватися підписом сторін договору. І саме ці надмірні вимоги усунула Рада адвокатів України.

Як раніше стало відомо, електронний ордер, що видається адвокатом, пропонують закріпити на рівні закону.

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адвокат НААУ Рада адвокатів України

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