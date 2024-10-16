В Слуге народу заявили, что партнеры хотят собраться на заседание в формате Рамштайн на уровне лидеров

Кроме того, Украина ожидает разрешения от партнеров, на использование средств от замороженных активов рф на оружие.

Источник фото: Голос Украины

Как сообщила народный депутат и заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, коммуникация с партнерами происходит постоянно на разных уровнях, многие ожидания возлагались на заседания в формате Рамштайн на уровне лидеров.

«Мы ожидали от заседания в формате Рамштайн на уровне лидеров более решительных шагов, в том числе по гарантиям безопасности для Украины. Мы надеемся, что встреча пройдет до конца года.

Координирует эти встречи именно США, Пентагон и от них зависит ее организация. Желание, вероятно, остается, ведь встреча была перенесена из-за природных катаклизмов, а не из-за того, что лидеры не хотели собираться. Они желают собраться. Будем ждать другую дату», - подчеркнула депутат.

По словам Кравчук, после европейского турне Президента Владимира Зеленского Украина ожидает новых поставок оружия от партнеров и усиления фронта. По ее словам, речь идет о новом пакете помощи от Германии, а также о пакете на 8 млрд долларов от США. Кроме того Украина надеется, что заседание в формате Рамштайн на уровне лидеров состоится до конца года.

По словам депутата, параллельно государство активно работает над вопросом финансовой стабильности и над тем, чтобы Украина могла использовать средства от замороженных активов рф, или по крайней мере от их доходов, на оружие.

Кроме того, в октябре Украина ожидает финализацию решения по 35 млрд евро от ЕС, что будет предусматривать возможность тратить часть средств не только на энергетическую инфраструктуру, социальные расходы, но и на оружие.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», запланированное на 12 октября, было перенесено.

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