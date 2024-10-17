В Раде создадут ВСК по подготовке основ государственной политики по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов РФ

Ярослав Юрчишин и Мария Мезенцева указывают, что развал РФ «несет значительные риски для украинской, европейской и мировой безопасности, из-за чего союзники Украины будут предотвращать этот процесс, создавая для Украины риски продолжения и повторения войны», поэтому «украинская политика в отношении РФ должна быть разработана только в тесном взаимодействии с национальными движениями автохтонных колонизированных народов РФ».

Источник фото: Ярослав Юрчишин / Facebook

Народные депутаты Мария Мезенцева и Ярослав Юрчишин зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления 12121 «о создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по подготовке проекта основных принципов государственной политики Украины по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов Российской Федерации».

Как указывают депутаты в пояснительной записке, «соседство с РФ в ближайшие десятилетия будет ключевым фактором, определяющим внутреннюю и внешнюю политику Украины».

«Единственный способ обеспечить украинскую и европейскую безопасность — это глубокие внутренние изменения в самой РФ. Но внутренние изменения в РФ невозможны, пока это государственное образование сохраняет свой имперский характер.

В то же время развал РФ несет значительные риски для украинской, европейской и мировой безопасности, из-за чего союзники Украины будут предотвращать этот процесс, создавая для Украины риски продолжения и повторения войны.

На сегодняшний день политика Украины по послевоенной РФ не разработана, это препятствует определению политики союзников Украины. Общие изменения, внесенные после 2014 г. в основные документы относительно национальной безопасности и обороны, отражают лишь факт постоянной угрозы, но не стратегию ее преодоления.

Украинская политика по РФ должна быть направлена ​​на долгосрочное устранение военно-политических угроз для Украинской Государственности. Такая политика может быть разработана только в тесном взаимодействии с национальными движениями автохтонных колонизированных народов РФ как единой силы внутри РФ, стремящейся к поражению своего государства и установлению долгосрочного мира.

Взаимодействие с такими движениями не входит в предметы ведения ни одного из комитетов Верховной Рады», указывают авторы проекта постановления.

Таким образом, предлагается создать Временную специальную комиссию Верховной Рады Украины по подготовке проекта основных принципов государственной политики Украины по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов Российской Федерации с целью выполнения следующих задач:

1) предварительное рассмотрение вопросов для подготовки концепции проекта основных принципов государственной политики Украины по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов РФ;

2) разработка, предварительное рассмотрение и доработка проекта основных принципов государственной политики Украины по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов РФ;

3) внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины или Комитета ВР по правам человека, Комитета ВР по вопросам внешней политики, Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики предложений по планированию развития законодательства по вопросам взаимодействия с национальными движениями малых и коренных народов РФ;

4) налаживание связей с парламентами, правительствами, структурными подразделениями их аппаратов, научными учреждениями иностранных государств, иностранными учеными для обмена опытом по деятельности ВСК по согласованию с Председателем ВР;

5) подготовка обращений и/или заявлений Верховной Рады Украины в ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, правительств и парламентов государств мира по вопросам деятельности ВСК.

Автор: Наталя Мамченко

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