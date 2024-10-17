У Раді створять ТСК з підготовки засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ

Ярослав Юрчишин та Марія Мезенцева вказують, що розвал РФ «несе значні ризики для української, європейської та світової безпеки, через що союзники України запобігатимуть цьому процесу, створюючи для України ризики продовження і повторення війни», тому «українська політика щодо РФ має бути розроблена лише у тісній взаємодії з національними рухами автохтонних колонізованих народів РФ».

Джерело фото: Ярослав Юрчишин / Facebook

Народні депутати Марія Мезенцева та Ярослав Юрчишин зареєстрували у Верховній Раді проект постанови 12121 «про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань підготовки проекту основних засад державної політики України щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації».

Як вказують депутати у пояснювальній записці, «сусідство з РФ протягом найближчих десятиліть буде ключовим фактором, що визначає внутрішню та зовнішню політику України».

«Єдиний спосіб гарантувати українську та європейську безпеку — це глибокі внутрішні зміни у самій РФ. Але внутрішні зміни в РФ неможливі, поки це державне утворення зберігає свій імперський характер.

Водночас розвал РФ несе значні ризики для української, європейської та світової безпеки, через що союзники України запобігатимуть цьому процесу, створюючи для України ризики продовження і повторення війни.

На сьогоднішній день політика України щодо післявоєнної РФ не розроблена, це стає на заваді визначенню політики союзників України. Загальні зміни, внесені після 2014 у засадничі документи щодо національної безпеки та оборони, відображають лише факт постійної загрози, але не стратегію її подолання.

Українська політика щодо РФ має бути спрямована на довгострокове усунення військово-політичних загроз для Української Державності. Така політика може бути розроблена лише у тісній взаємодії з національними рухами автохтонних колонізованих народів РФ як єдиної сили всередині РФ, яка прагне поразки своєї держави та встановлення довгострокового миру.

Взаємодія з такими рухами не входить до предметів відання жодного з комітетів Верховної Ради», вказують автори проекту постанови.

Отже, пропонується утворити Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань підготовки проекту основних засад державної політики України щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації з метою виконання наступних завдань:

1) попередній розгляд питань для підготовки концепції проекту основних засад державної політики України щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ;

2) розроблення, попередній розгляд та доопрацювання проекту основних засад державної політики України щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ;

3) внесення на розгляд Верховної Ради України або Комітету ВР з питань прав людини, Комітету ВР з питань зовнішньої політики, Комітету ВР з питань національної безпеки, Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики пропозицій щодо планування розвитку законодавства з питань взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ;

4) налагодження зв’язків з парламентами, урядами, структурними підрозділами їхніх апаратів, науковими установами іноземних держав, іноземними вченими для обміну досвідом з питань діяльності ТСК за погодженням з Головою ВР;

5) підготовка звернень та/або заяв Верховної Ради України до ПАРЄ, Парламентської Асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі, урядів і парламентів держав світу з питань діяльності ТСК.

Автор: Наталя Мамченко

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