Заседание Рамштайн под председательством президента США Байдена состоится в онлайн-формате

Лидеры стран не будут собираться в Германии, как планировалось ранее.

Заседание Контактной группы по обороне Украины на уровне глав государств (Рамштайн) под председательством президента США Джо Байдена состоится в ноябре в онлайн-формате. Об этом сообщили в Белом доме.

Лидеры стран не будут собираться в Германии, как планировалось ранее. Встреча должна была пройти 12 октября, однако тогда Байден отложил визит из-за урагана «Милтон».

«Лидеры обязались вместе с международными партнерами активизировать планирование помощи в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что у Украины есть оборудование, необходимое для победы. В рамках этих усилий в ноябре 2024 года президент Байден проведет виртуальную встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины, где лидеры будут координировать с международными партнерами дополнительную помощь для Украины», - отметили в Белом доме.

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