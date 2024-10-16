США выделяют Украине пакет военной помощи на $425 млн

Пакет включает в себя средства ПВО, боеприпасы, военную технику и другое вооружения.

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Президент США Джо Байден 16 октября объявил о выделении нового пакета помощи Украине в сфере безопасности на сумму $425 миллионов, который включает в себя средства ПВО, боеприпасы, военную технику и другое вооружения.

«Сегодня Президент объявил о предоставлении Украине пакета помощи в сфере безопасности на сумму $425 миллионов, который включает дополнительный потенциал противовоздушной обороны, боеприпасы класса «воздух-земля», бронетехнику, а также критические боеприпасы для удовлетворения неотложных потребностей Украины», – говорится в официальном сообщении Белого дома.

Как писала «Судебно-юридическая газета», пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент Джо Байден проведет разговор с главой Украины Владимиром Зеленским и объявит 16 октября о выделении нового пакета помощи Украине в сфере безопасности.

Кроме того, она сообщила, что президенты обсудят проведение заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне глав государств (Рамштайн). Жан-Пьер отметила, что эта встреча запланирована на следующий месяц и направлена ​​на то, «чтобы Украина могла в дальнейшем получать помощь, необходимую ей для победы».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Слуге народа заявили, что партнеры хотят собраться на заседание в формате Рамштайн на уровне лидеров.

Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, запланированное на 12 октября, было перенесено.

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