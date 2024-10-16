Украина знает, что рф готовит удары по нашим ядерным объектам – глава МИД Сибига

Поэтому Украина настаивает на снятии каких-либо ограничений по применению ракет дальнего радиуса действия по военным объектам на территории рф.

Источник фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Андрей Сибига на совместном брифинге с коллегами стран Нордически-Балтийской восьмерки в Одессе заявил, что рф готовится к ударам по объектам ядерной энергетики в Украине.

«россия имеет полное доминирование в воздухе. Мы знаем, что они готовят удары по объектам нашей ядерной энергетики», – сказал Сибига, которого цитирует Укринформ.

По словам главы МИД, из-за этого Украина настаивает на снятии каких-либо ограничений по применению ракет дальнего радиуса действия по военным объектам на территории россии.

«Это наше право, согласно уставу ООН, как стране, которая защищается. Это право по самообороне оправдано. Мы в этом нуждаемся уже сейчас. И я рад, что мы с присутствующими здесь коллегами все единомышленники», – подчеркнул глава МИД.

Ранее во время заседания высокого уровня Совета Безопасности ООН Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что россияне готовятся атаковать наши атомные электростанции. По словам Главы государства, речь идет о трех АЭС и у Украины есть информация и доказательства этого.

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