Україна знає, що рф готує удари по наших ядерних об’єктах – очільник МЗС Сибіга

Тому Україна наполягає на знятті будь-яких обмежень щодо застосування ракет далекого радіусу дії по військовим обʼєктам на території рф.

Джерело фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільному брифінгу з колегами країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі заявив, що рф готується до ударів по об’єктах ядерної енергетики в Україні.

«росія має повне домінування в повітрі. Ми знаємо, що вони готують удари по об’єктах нашої ядерної енергетики», – сказав Сибіга, якого цитує Укрінформ.

За словами очільника МЗС, через це Україна наполягає на знятті будь-яких обмежень щодо застосування ракет далекого радіусу дії по військовим обʼєктам на території росії.

«Це наше право, згідно зі статутом ООН, як країни, яка захищається. Це право з самооборони виправдане. Ми цього потребуємо вже зараз. І я радий, що ми з присутніми тут колегами всі однодумці», – наголосив голова МЗС.

Раніше під час засідання високого рівня Ради Безпеки ООН Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що росіяни готуються атакувати наші атомні електростанції. За словами Глави держави, мова йде про три АЕС і Україна має інформацію і докази цього.

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