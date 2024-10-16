США виділяють Україні пакет військової допомоги на $425 млн

Пакет включає засоби ППО, боєприпаси, військову техніку та інше озброєння.

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Президент США Джо Байден 16 жовтня оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні у сфері безпеки на суму $425 мільйонів, який включає засоби ППО, боєприпаси, військову техніку та інше озброєння.

«Сьогодні Президент оголосив про надання Україні пакету допомоги у сфері безпеки на суму $425 мільйонів, який включає додатковий потенціал протиповітряної оборони, боєприпаси класу «повітря-земля», бронетехніку, а також критичні боєприпаси для задоволення нагальних потреб України», – йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

Як писала «Судово-юридична газета», прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що президент Джо Байден проведе розмову із главою України Володимиром Зеленським та оголосить 16 жовтня про виділення нового значного пакету допомоги Україні у сфері безпеки.

Крім того, вона повідомила, що президенти обговорять проведення засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні глав держав (Рамштайн). Жан-П’єр зазначила, що ця зустріч запланована на наступний місяць та спрямована на те, «щоб Україна могла надалі отримувати допомогу, необхідну їй для перемоги».

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Слузі народу заявили, що партнери хочуть зібратися на засідання у форматі Рамштайн на рівні лідерів.

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, заплановане на 12 жовтня, було перенесено.

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