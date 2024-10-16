В ТЦК заявили, что украинцы должны привыкать к проверкам документов на публичных мероприятиях

Проверки на публичных мероприятиях имеют эффект, пояснили в ТЦК.

Источник фото: kyiv.npu.gov.ua

Проверки военнослужащими Территориальных центров комплектования и социальной поддержки на публичных мероприятиях имеют эффект, кроме того, такие меры позволяют осуществить проверку большего количества военнообязанных. Об этом в эфире телемарафона сообщила офицерка сектора мобилизационно-оборонительной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак.

По ее словам, территориальным центрам комплектования удобно работать на публичных мероприятиях, поскольку там есть правоохранительные органы, контролирующие правопорядок.

«ТЦК и СП очень удобно работать именно на таких мероприятиях, потому что в состав группы оповещения в любом случае входит как представитель ТЦК, так и представитель правоохранительных органов», - сказала офицерка.

Лариса Козак отметила, что такие меры позволяют осуществить проверку большего количества военнообязанных граждан.

«Нынешнее законодательство ставит нас в такие условия, когда действительно эффективнее проверять документы у гражданина наглядно, поэтому нужно привыкать, пожалуй, к таким мерам оповещения», — отметила она и объяснила, что у они действительно имеют эффект.

Ранее в Киевском городском ТЦК и СП сообщили, что меры оповещения и проверки военно-учетных документов осуществляются постоянно с момента вступления в силу Закона Украины о мобилизации в связи с введением в стране правового режима военного положения. Об этом Укринформу заявили в ведомстве, отвечая на вопрос о информации, обнародованной в СМИ, о проверке ТЦК после концерта «Океана Эльзы».

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