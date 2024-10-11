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В Киеве ТЦК на концерте «Океана Эльзы» организовали проверку документов у посетителей, — СМИ

22:04, 11 октября 2024
Работники ТЦК и полиция организовали проверку документов у военнообязанных концерта рок-группы.
В Киеве ТЦК на концерте «Океана Эльзы» организовали проверку документов у посетителей, — СМИ
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В Киеве вечером работники ТЦК приехали на концерт «Океана Эльзы», чтобы провести проверку документов у военнообязанных. Об этом сообщили в ТСН.

Как отмечается, у выходящих из концерта рок-группы проверяли документы.

Присутствовавший на месте руководитель киевского ТЦК за комментарием предложил обращаться в прессслужбу, сообщают в медиа.

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