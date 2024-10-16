Telegram начал отчитываться о количестве раскрытых данных пользователей по запросу властей

Мессенджер начал отчитываться о количестве раскрытых данных пользователей по запросу властей разных стран.

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В Telegram заработал официальный бот Transparency Reports, предоставляющий отчеты о прозрачности платформы. Как пишет AIN.UA, он предоставляет информацию о количестве раскрытых данных пользователей по запросу властей разных стран.

Сообщается, что сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch Этьен Майнье создал репозиторий, где собирает информацию о прозрачности данных из разных стран. По данным, которые удалось ему собрать, сейчас база содержит данные относительно 61 страны, которые охватывают период с 1 января по 30 сентября 2024 года.

Как отмечается, в течение трех первых кварталов 2024 года Telegram обработал наибольшее количество запросов от госорганов Индии (6992), Франции (220) и Бразилии (203). С властями Украины мессенджер пока не взаимодействовал.

Раньше Государственный регуляторный и надзорный орган в системе электронных медиа – Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил о надежде относительно полной блокировки Telegram в Украине.

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