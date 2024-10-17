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У НАТО повідомили, що Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Україна-НАТО

08:30, 17 жовтня 2024
У Володимира Зеленського запланована спільна пресконференція з генсеком НАТО Марком Рютте.
У НАТО повідомили, що Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Україна-НАТО
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Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня відвідає штаб-квартиру НАТО під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу. Про це в соцмережі Х написала речниця Північноатлантичного альянсу Фара Дахлалла.

«Генеральний секретар НАТО вітатиме Президента України Зеленського в штаб-квартирі НАТО 17 жовтня в ході зустрічі міністрів оборони НАТО», - повідомила речниця Альянсу.

Також у Володимира Зеленського запланована спільна пресконференція з генсеком НАТО Марком Рютте.

Як повідомлялося, 17 жовтня у Брюсселі розпочинається дводенна зустріч міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу, одним з головних питань якої буде продовження підтримки України.

Раніше Марк Рютте повідомив, що міністри оборони країн НАТО зустрінуться зі своїм українським колегою Рустемом Умеровим на засіданні Ради Україна – НАТО, щоб обговорити ситуацію на полі бою і найбільш нагальні потреби України.

Крім того, очікувалось, що Президент виступить на саміті ЄС, де представить лідерам держав та урядів країн Євросоюзу План перемоги.

Дводенний саміт лідерів ЄС розпочнеться в Брюсселі 17 жовтня.

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ЄС НАТО Володимир Зеленський Марк Рютте

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