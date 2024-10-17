Володимир Зеленський летить у Брюссель, де представить План перемоги

Президент повідомив про підготовку до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони.

Президент України Володимир Зеленський у четвер вранці, 17 жовтня, підтвердив, що вирушив у Брюссель. Там він на спеціальному засіданні Європейської ради на рівні лідерів представить План перемоги.

«Я представлю План перемоги – наш інструмент примусу росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо», - зазначив він.

Також заплановані зустрічі у Європарламенті і з Президенткою Робертою Мецолою, і з головами політичних груп у Європарламенті.

«Буде зустріч із Марком Рютте, Генсеком НАТО. А також ми готуємося до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони», - підтвердив Президент.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня відвідає штаб-квартиру НАТО під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.

Крім того, очікувалось, що Президент виступить на саміті ЄС, де представить лідерам держав та урядів країн Євросоюзу План перемоги.

Дводенний саміт лідерів ЄС розпочнеться в Брюсселі 17 жовтня.

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