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Владимир Зеленский летит в Брюссель, где представит План победы

09:45, 17 октября 2024
Президент сообщил о подготовке к заседанию Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны.
Владимир Зеленский летит в Брюссель, где представит План победы
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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг утром, 17 октября, подтвердил, что отправился в Брюссель. Там он на специальном заседании Европейского совета на уровне лидеров представит План победы.

«Я представлю План победы – наш инструмент принуждения россии к миру. Все лидеры Европы услышат, как нужно усилить наши позиции. Нам нужно завершить эту войну справедливо», – отметил он.

Также запланированы встречи в Европарламенте и с Президентом Робертой Мецолой, и с председателями политических групп в Европарламенте.

«Будет встреча с Марком Рютте, генсеком НАТО. А также мы готовимся к заседанию Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны», – подтвердил Президент.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября посетит штаб-квартиру НАТО во время встречи министров обороны стран Альянса.

Кроме того, ожидалось, что Президент выступит на саммите ЕС, где представит лидерам государств и правительств стран Евросоюза План победы.

Двухдневный саммит лидеров ЕС начнется в Брюсселе 17 октября.

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ЕС НАТО Владимир Зеленский Марк Рютте

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