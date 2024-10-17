НБУ не рассматривает криптовалюту как законный способ платежа, но рынок урегулировать планируют

Лишать гривну статуса единого законного платежного средства Нацбанк не готов.

Источник фото: Shutterstock

Национальный банк Украины не рассматривает криптовалюту как законный способ платежа, однако работает над урегулированием рынка виртуальных активов. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в интервью «Интерфакс-Украина».

«Гривня является единственным законным средством платежа в Украине. Это наша принципиальная позиция. Именно тот факт, что гривня сохраняет функциональность, является устойчивой, пользуется доверием – позволяет Украине быть во многом эффективной, несмотря на войну. Криптовалюту мы не рассматриваем как законное средство платежа», – отметил он.

По словам Пышного, состоялось несколько технических миссий МВФ, целью которых было глубокое изучение разного опыта и наработка комплексных предложений по законодательному урегулированию рынка виртуальных активов, которые учли бы европейский опыт и требования по финансовому мониторингу.

«Считаем ли мы, что недобросовестные лица в условиях установленных лимитов будут активнее использовать криптоактивы в своей деятельности и объем операций с криптоактивами возрастет? Да, конечно. Поэтому понимаем, что шаг за шагом, по крайней мере, в части мандата Национального банка, мы должны создать максимально прозрачные и понятные правила игры на этом рынке», - говорит Пышный и отмечает, что говорить о том, что сейчас существует готовое решение о законодательном урегулировании рынка виртуальных. активов, под которым мог бы подписаться Национальный банк – нет, пока этого нет.

Глава НБУ подчеркнул, что лишать гривну статуса единого законного платежного средства Нацбанк не готов, особенно в условиях войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.