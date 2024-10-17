В Киеве после вражеской атаки обломок БпЛА обнаружили на территории детсада

В столице на территории детского сада в Деснянском районе обнаружили обломок вражеского БПЛА.

Источник иллюстративного изображения: Униан

В Деснянском районе столицы после вражеской атаки обнаружили небольшой обломок БпЛА на территории детского сада. Об этом утром 17 октября сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В Деснянском районе столицы после вражеской атаки обнаружили небольшой обломок БпЛА на территории детского сада. Разбитое оконное стекло в помещении заведения. Других повреждений и разрушений нет. Пострадавших не обнаружили», - говорится в сообщении.

Также, отметил мэр, в Деснянском районе обломки БпЛА упали на открытой территории. Разрушений и пострадавших нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.