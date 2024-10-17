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Северная Корея подорвала межкорейскую дорогу и железнодорожные линии возле границы, фото и видео

08:48, 17 октября 2024
Северокорейские военные подорвали соединяющиеся с югом части автомобильных и железнодорожных линий.
Северная Корея подорвала межкорейскую дорогу и железнодорожные линии возле границы, фото и видео
Источник фото: Министерство обороны Южной Кореи / Reuters
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Североамериканское информационное агентство KCNA сообщило, что северокорейские военные подорвали участки автомобильного и железнодорожного сообщения с Южной Кореей.

Как пишут в Reuters, 15 октября шестидесятиметровые участки дороги и железные дороги на северной стороне границы теперь полностью заблокированы в рамках «поэтапного полного обособления ее территории» от юга, говорится в сообщении.

После разрушения на видео, опубликованном южными военными, виден взрыв и поднимающийся над дорогой клуб дыма.

На нем также были показаны несколько самосвалов и землеройных машин, которые приближались вместе с группой северокорейских военных, наблюдавших и управлявших транспортными средствами.

В ответ на взрывы военные из Южной Кореи совершили предупредительный огонь, хотя, как отмечается, со стороны Сеула вреда не было.

Министерство объединения Сеула, занимающееся трансграничными делами, осудило инцидент как явное нарушение прошлых межкорейских соглашений, назвав его «очень ненормальным».

«Досадно, что Северная Корея постоянно совершает такое регрессивное поведение», – заявил на брифинге спикер министерства Ку Бен Сам.

Источник фото: Министерство обороны Южной Кореи / Reuters

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КНДР

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