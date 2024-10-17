Північна Корея підірвала міжкорейську дорогу та залізничні лінії біля кордону, фото та відео

Північнокорейські військові підірвали частини автомобільних і залізничних ліній, що сполучаються з півднем.

Джерело фото: Міністерство оборони Південної Кореї / Reuters

Північноамериканське інформаційне агентство KCNA повідомило, північнокорейські військові підірвали ділянки автомобільного та залізничного сполучення з Південною Кореєю.

Як пишуть у Reuters, 15 жовтня шістдесятиметрові ділянки дороги та залізниці на північній стороні кордону тепер повністю заблоковані в рамках «поетапного повного відокремлення її території» від півдня, йдеться в повідомленні.

Після руйнування на відео, опублікованому південними військовими, видно вибух і клуб диму, що піднімається над дорогою.

На ньому також було показано кілька самоскидів і землерийних машин, які наближалися разом із групою північнокорейських військових, які спостерігали та керували транспортними засобами.

У відповідь на вибухи військові з Південної Кореї здійснили попереджувальний вогонь, хоча, як зазначається, з боку Сеула шкоди не було.

Міністерство об'єднання Сеула, яке займається транскордонними справами, засудило інцидент як явне порушення минулих міжкорейських угод, назвавши його «дуже ненормальним».

«Прикро, що Північна Корея постійно вчиняє таку регресивну поведінку», – заявив на брифінгу речник міністерства Ку Бьон Сам.

Джерело фото: Міністерство оборони Південної Кореї / Reuters

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