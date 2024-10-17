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У Києві після ворожої атаки уламок БпЛА виявили на території дитсадка

09:06, 17 жовтня 2024
У столиці на території дитячого садочка в Деснянському районі виявили уламок ворожого БпЛА.
У Києві після ворожої атаки уламок БпЛА виявили на території дитсадка
Джерело ілюстративного зображення: Уніан
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У Деснянському районі столиці після ворожої атаки виявили невеличкий уламок БпЛА на території дитячого садочка. Про це вранці 17 жовтня повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У Деснянському районі столиці після ворожої атаки виявили невеличкий уламок БпЛА на території дитячого садочка. Розбита шибка в приміщенні закладу. Інших ушкоджень та руйнувань немає. Потерпілих не виявили», - йдеться у повідомленні.

Також, зазначив мер, у Деснянському районі уламки БпЛА впали на відкритій території. Руйнувань та потерпілих немає.

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