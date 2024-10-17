НБУ не розглядає криптовалюту як законний спосіб платежу, але ринок врегулювати плануть

Позбавляти гривню статусу єдиного законного платіжного засобу Нацбанк не готовий.

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Національний банк України не розглядає криптовалюту як законний спосіб платежу, проте працює над врегулювання ринку віртуальних активів. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Гривня є єдиним законним засобом платежу в Україні. Це наша принципова позиція. Саме той факт, що гривня зберігає функціональність, є стійкою, користується довірою –дозволяє Україні бути багато в чому ефективною, попри війну. Криптовалюту ми не розглядаємо як законний засіб платежу», - зазначив він.

За словами Пишного, відбулося кілька технічних місій МВФ, метою яких було глибоке вивчення різного досвіду і напрацювання комплексних пропозицій щодо законодавчого врегулювання ринку віртуальних активів, які б врахували європейський досвід і вимоги щодо фінансового моніторингу.

«Чи вважаємо ми, що недобросовісні особи в умовах встановлених лімітів активніше використовуватимуть криптоактиви у своїй діяльності й обсяг операцій з криптоактивами зросте? Так, звісно. Тому розуміємо, що крок за кроком, принаймні в частині мандата Національного банку, ми повинні створити максимально прозорі і зрозумілі правила гри на цьому ринку», - каже Пишний та наголошує, що говорити про те, що наразі існує готове рішення щодо законодавчого врегулювання ринку віртуальних активів, під яким міг би підписатися Національний банк, – ні, поки цього немає.

Голова НБУ підкреслив, що позбавляти гривню статусу єдиного законного платіжного засобу Нацбанк не готовий, особливо в умовах війни.

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