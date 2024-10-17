200 000 грн за непригодность к военной службе — в Хмельницкой области разоблачили схему

Злоумышленник за деньги помогал мужчинам призывного возраста получать статус «негодного».

В Хмельницкой области сообщили о подозрении организатору схемы для уклонистов. За более чем 200 000 гривен организатор схемы обещал статус «непригодного» к военной службе. Об этом сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Свои «услуги» злоумышленник оценивал более чем в 200 000 гривен — за такую ​​сумму он обещал повлиять на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки для решения вопроса об обновлении данных и в дальнейшем признании «клиентов» непригодными к службе в ВСУ.

Организатора «схемы» задержали при получении взятки. Правоохранители изъяли 5000 долларов, полученные в качестве неправомерной выгоды.

Мужчине уже сообщили о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 160 000 гривен залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

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