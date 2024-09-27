Война должна быть остановлена, — Зеленский представил План победы Трампу

Зеленский во время встречи с Трампом заявил, что на российского диктатора «надо надавить и принудить его к миру».

Президент Владимир Зеленский представил План победы Украины кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу. Об этом сообщает Офис Президента.

Перед началом встречи с Трампом он отметил совместное видение будущего Украины - завершение войны и поражение россии. Удастся это реализовать благодаря украинскому Плану победы, отметил Зеленский.

Владимир Зеленский добавил, что нужно надавить на российского диктатора и принудить его к миру.

Президент также рассказал о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области и ее задачах, украинских инновациях в борьбе против российского террора, а также о непропорционально высоких потерях российской армии.

В ходе встречи подробно обсудили общую ситуацию в Украине, последствия войны для украинцев и экономики.

Отдельный фокус разговора – постоянные обстрелы городов и гражданской инфраструктуры со стороны РФ и роль американских систем Patriot в защите жизней людей.

Владимир Зеленский также отметил, что нужно перекрыть любые возможности для государства-агрессорки получать деньги на войну от продажи нефти и газа, а также все каналы поставки западных компонентов для российских ракет.

Дональд Трамп назвал сегодняшнюю встречу хорошим знаком.

«Он (Президент Украины. – Ред.) прошел через ад, и его страна прошла через такой ад, через который прошло немногие страны – такое не случалось нигде. Никто никогда не видел ничего подобного. Это ужасная ситуация», – сказал Трамп.

Напомним, что Трамп после встречи с Зеленским сказал, что хочет «честного соглашения для всех».

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