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Війна має бути зупинена, — Зеленський представив План перемоги Трампу

21:00, 27 вересня 2024
Зеленський під час зустрічі з Трампом заявив, що на російського диктатора «треба натиснути й примусити його до миру».
Війна має бути зупинена, — Зеленський представив План перемоги Трампу
Фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський представив План перемоги України кандидату у президенти США від Республіканської партії Дональду Трампу. Про це повідомляє Офіс Президента.

Перед початком зустрічі з Трампом він наголосив на спільному баченні майбутнього України - завершення війни та поразка росії. Вдасться це реалізувати завдяки українському Плану перемоги, зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський додав, що треба натиснути на російського диктатора та примусити його до миру.

Президент України також розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області та її завдання, українські інновації в боротьбі проти російського терору, а також про непропорційно високі втрати російської армії.

Під час зустрічі детально обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки.

Окремий фокус розмови – постійні обстріли міст і цивільної інфраструктури з боку РФ та роль американських систем Patriot у захисті життів людей.

Володимир Зеленський також наголосив на тому, що потрібно перекрити будь-які можливості для держави-агресорки отримувати гроші на війну від продажу нафти й газу, а також усі канали постачання західних компонентів для російських ракет.

Дональд Трамп назвав сьогоднішню зустріч хорошим знаком.

«Він (Президент України. – Ред.) пройшов через пекло, і його країна пройшла через таке пекло, через яке пройшло небагато країн – таке не траплялося ніде. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Це жахлива ситуація», – сказав Трамп.

Нагадаємо, що Трамп після зустрічі із Зеленським сказав, що хоче «чесної угоди для всіх».

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