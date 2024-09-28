Суд оштрафував чоловіка, який цькував сестру через неприбрану квартиру

Жінка постійно потерпає від нецензурної лайки брата.

Вінничанина, який постійно вчиняв моральне насилля, лаючись до своєї сестри, визнали винним та призначили покарання у вигляді штрафу 340 гривень. Про це повідомляє Вінницький апеляційний суд.

Апеляційний суд скасував постанову міського суду, якою провадження у справі щодо вінничанина закрито у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, домашнього насильства.

Суд задовольнив апеляційну скаргу постраждалої, яка часто потерпає від нецензурної лайки брата. У своїй постанові вказав: суд першої інстанції провів засідання без учасників справи.

«Неналежне повідомлення сторін у справі — це істотне порушення їхніх прав, що є безумовною підставою для скасування постанови суду», — вказано в постанові апеляційного суду.

Потерпіла представила відеодокази з нагрудних камер поліцейських. На запису чоловік зізнається, що періодично ображає свою сестру. Так, 4 серпня виник черговий конфлікт через те, що жінка не прибирає квартиру.

Образливі слова брата завдали психологічної шкоди жінці. Про це свідчить висновок консультаційного лікаря, зроблений за кілька днів після сварки.

У судовому рішенні апеляційній суд констатував: висновки суду першої інстанції про відсутність доказів вчинення чоловіком домашнього насильства апеляційний суд уважає помилковим.

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