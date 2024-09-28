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Суд оштрафував чоловіка, який цькував сестру через неприбрану квартиру

09:24, 28 вересня 2024
Жінка постійно потерпає від нецензурної лайки брата.
Суд оштрафував чоловіка, який цькував сестру через неприбрану квартиру
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Вінничанина, який постійно вчиняв моральне насилля, лаючись до своєї сестри, визнали винним та призначили покарання у вигляді штрафу 340 гривень. Про це повідомляє Вінницький апеляційний суд.

Апеляційний суд скасував постанову міського суду, якою провадження у справі щодо вінничанина закрито у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, домашнього насильства.

Суд задовольнив апеляційну скаргу постраждалої, яка часто потерпає від нецензурної лайки брата. У своїй постанові вказав: суд першої інстанції провів засідання без учасників справи.

«Неналежне повідомлення сторін у справі — це істотне порушення їхніх прав, що є безумовною підставою для скасування постанови суду», — вказано в постанові апеляційного суду.

Потерпіла представила відеодокази з нагрудних камер поліцейських. На запису чоловік зізнається, що періодично ображає свою сестру. Так, 4 серпня виник черговий конфлікт через те, що жінка не прибирає квартиру.

Образливі слова брата завдали психологічної шкоди жінці. Про це свідчить висновок консультаційного лікаря, зроблений за кілька днів після сварки.

У судовому рішенні апеляційній суд констатував: висновки суду першої інстанції про відсутність доказів вчинення чоловіком домашнього насильства апеляційний суд уважає помилковим.

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