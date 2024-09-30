У Мінфіні розповіли, коли ВАКС та Служба дисциплінарних інспекторів отримають гроші на ремонт своїх приміщень

Будуть самі приміщення та проекти ремонтів – будуть і гроші.

У Міністерстві фінансів розповіли, чому для Вищого антикорупційного суду та Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя у бюджеті на 2025 рік не передбачені кошти на ремонт нових приміщень.

Як повідомила 23 вересня під час засідання Робочої групи з питань належного фінансування судової влади директор Департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів Людмила Рожкова, гроші на ремонти нових будівель та приміщень ВАКС та Служби дисциплінарних інспекторів будуть виділені тільки тоді, коли Антикорупційний суд та Вища рада правосуддя отримають у користування як самі приміщення, так і нададуть відповідну проектно-кошторисну документацію.

«У Вищого антикорупційного суду досі немає приміщень, які їм потрібні для розміщення нових суддів, а у Вищої ради правосуддя є не зовсім зрозумілою ситуація з приміщеннями, які буде використовувати Служба дисциплінарних інспекторів. Досі немає чіткої інформації, де конкретно ця Служба буде розміщуватися, немає угоди по оренду приміщення та необхідної проектно-кошторисної документації», - розповіла Людмила Рожкова.

У свою чергу, у Раді правосуддя повідомили, що вже є рішення Кабінету міністрів про передачу Вищій раді правосуддя у оренду нових приміщень – у будівлі за адресою проспект Берестейський, 57. Зазначена будівля знаходиться на балансі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінінфраструктури).

Разом з тим, потрібно ще укласти договір оренди на вказані приміщення.

Крім того, у ВРП повідомили, що для капітальної реконструкції будівлі, яка ще у 2023 році була визначена для розміщення Служби дисциплінарних інспекторів за адресою вул. Тарасівська 15-А, необхідно 41 млн. 272,6 тис. гривень. Оскільки ремонт зазначеної будівлі до початку запуску роботи Служби дисциплінарних інспекторів (очікується до кінця 2024 року) здійснити неможливо, то Вища рада правосуддя планує укласти угоду про оренду приміщень за адресою проспект Берестейський, 57 для розміщення 52 дисциплінарних інспекторів та співробітників відділу забезпечення Служби.

«Вищій раді правосуддя потрібно визначитися з приміщеннями, укласти договір про оренду, розробити відповідну проектно-кошторисну документацію, зробити експертизу. Лише після цього Міністерство фінансів розгляне питання капітальних видатків на ремонти приміщення», - зазначила Людмила Рожкова.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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