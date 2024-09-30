В Минфине рассказали, когда ВАКС и Служба дисциплинарных инспекторов получат деньги на ремонт своих помещений

Будут сами помещения и проекты ремонтов – будут и деньги.

В Министерстве финансов рассказали, почему для Высшего антикоррупционного суда и Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия в бюджете на 2025 год не предусмотрены средства на ремонт новых помещений.

Как сообщила 23 сентября во время заседания Рабочей группы по вопросам надлежащего финансирования судебной власти директор Департамента расходов бюджета органов власти Министерства финансов Людмила Рожкова, деньги на ремонт новых зданий и помещений ВАКС и Службы дисциплинарных инспекторов будут выделены только тогда, когда Антикоррупционный суд и Высший совет правосудия получат в распоряжение, как сами помещения, так и предоставят соответствующую проектно-сметную документацию.

«У Высшего антикоррупционного суда до сих пор нет помещений, которые им нужны для размещения новых судей, а у Высшего совета правосудия не совсем понятна ситуация с помещениями, которые будет использовать Служба дисциплинарных инспекторов. Пока нет четкой информации, где конкретно эта Служба будет размещаться, нет соглашения об аренде помещения и нет необходимой проектно-сметной документации», - рассказала Людмила Рожкова.

В свою очередь, в Совете правосудия сообщили, что уже есть решение Кабинета министров о передаче Высшему совету правосудия в аренду новых помещений – в здании по адресу проспект Берестейский, 57. Указанное здание находится на балансе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры (Мининфраструктуры).

Вместе с тем, еще нужно заключить договор аренды на указанные помещения.

Кроме того, в ВСП сообщили, что для капитальной реконструкции здания, которое еще в 2023 году было определено для размещения Службы дисциплинарных инспекторов по адресу ул. Тарасовская 15-А, необходимо 41 млн. 272,6 тыс. гривен. Поскольку ремонт указанного здания до начала запуска работы Службы дисциплинарных инспекторов (ожидается до конца 2024 года) осуществить невозможно, то Высший совет правосудия планирует заключить соглашение об аренде помещений по адресу проспект Берестейский, 57 для размещения 52 дисциплинарных инспекторов и сотрудников отдела обеспечения Службы.

«Высшему совету правосудия нужно определиться с помещениями, заключить договор об аренде, разработать соответствующую проектно-сметную документацию, сделать экспертизу. Только после этого Министерство финансов рассмотрит вопрос капитальных расходов на ремонт помещения», - отметила Людмила Рожкова.

Автор: Вячеслав Хрипун

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