Суд оштрафовал мужчину, который травил сестру из-за неубранной квартиры

Женщина постоянно страдает от нецензурной брани брата.

Винничанина, постоянно совершавшего моральное насилие, ругая свою сестру, признали виновным и назначили наказание в виде штрафа 340 гривен. Об этом сообщает Винницкий апелляционный суд.

Апелляционный суд отменил постановление городского суда, которым производство по делу в отношении винничанина закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения, домашнего насилия.

Суд удовлетворил апелляционную жалобу пострадавшей, которая часто страдает нецензурной брани брата. В своем постановлении указал: суд первой инстанции провел заседание без участников дела.

«Ненадлежащее уведомление сторон по делу – это существенное нарушение их прав, что является безусловным основанием для отмены постановления суда», – указано в постановлении апелляционного суда.

Потерпевшая представила видеодоказательства из нагрудных полицейских камер. На записи мужчина признается, что периодически оскорбляет свою сестру. Так, 4 августа возник очередной конфликт из-за того, что женщина не убирает квартиру.

Оскорбительные слова брата нанесли психологический вред женщине. Об этом свидетельствует заключение консультационного врача, сделанное через несколько дней после ссоры.

В судебном решении апелляционный суд констатировал: выводы суда первой инстанции об отсутствии доказательств совершения мужчиной домашнего насилия апелляционный суд считает ошибочным.

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