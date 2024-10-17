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НАТО або ядерна зброя — Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом

15:46, 17 жовтня 2024
Володимир Зеленський зазначив, що країни НАТО сьогодні не воюють, тому Україна й обирає НАТО, а не ядерну зброю.
НАТО або ядерна зброя — Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї. Про це він розповів на пресконференції після участі у засіданні Євроради, де він представив План перемоги.

Глава держави згадав про Будапештський меморандум як недієву домовленість, яка не змогла захистити Україну, що відмовилась від ядерної зброї.

«Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав постраждав? Всі? Ні, одна – Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Одна – Україна. Хто сьогодні воює? Україна.

У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: «У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя – і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієвих альянсів», – сказав Зеленський.

Він додав, що країни НАТО сьогодні не воюють, тому Україна й обирає НАТО, а не ядерну зброю.

«Я вважаю, що мене почув Дональд Трамп. Він сказав: «У вас справедливі аргументи», – додав Зеленський.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу 17 жовтня перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі заявив, що Україна буде членом НАТО.

Додамо, 16 жовтня Президент України Володимир Зеленський представив свій План перемоги у Верховній Раді. Перший пункт цього Плану – безумовне запрошення України до НАТО.

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НАТО Дональд Трамп Володимир Зеленський

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