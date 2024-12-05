Будапештский меморандум ни дня не работал, — Владимир Зеленский

Поэтому каждый в мире теперь будет знать, что просто подписи любого государства, каких-либо заверений или обещаний для безопасности недостаточно, — заявил Президент Зеленский.

В четверг, 5 декабря, исполнилось ровно 30 лет Будапештскому меморандуму, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности со стороны России, США и Великобритании.

В своем традиционном вечернем обращении Президент Владимир Зеленский заявил, что этот документ "ни дня не работал". Он отметил, что просто подписи государства "каких-то заверений или обещаний для безопасности недостаточно".

"Сегодня - 30 лет Будапештскому меморандуму. Десять лет войны. Ни один день этот документ не работал. И поэтому каждый в мире теперь будет знать, что просто подписи любого государства, каких-либо заверений или обещаний для безопасности недостаточно. Нужны действенные гарантии. То есть реальное союзничество и реалистичный фундамент безопасности внутри страны. врага. И единство, помогающее выстоять даже в самые сложные моменты", - заявил Зеленский.

Также Президент рассказал о разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте, в ходе которого обсудили поставки оружия.

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