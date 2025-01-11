Держпраці пояснює, чи має право на щорічну основну відпустку працівник, трудовий договір із яким призупинений

Роботодавець має право надати працівнику за його заявою або відповідно до графіка щорічну відпустку.

В управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили, чи має право на щорічну основну відпустку працівник, трудовий договір із яким призупинений.

Зазначається, що закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» не містить обмежень і заборон для сторін трудового договору щодо надання щорічних оплачуваних відпусток працівникам, із якими призупинена дія трудових договорів.

Поновлення їх дії для надання таких відпусток закон теж не вимагає. Тому роботодавець має право надати працівникові за його заявою або відповідно до графіка щорічну відпустку.

Водночас стаття 12 згаданого Закону дозволяє роботодавцеві в період дії воєнного стану обмежити своїм рішенням тривалість наданої працівнику щорічної основної відпустки 24 календарними днями за поточний робочий рік.

Раніше ми писали, чи може працівник достроково припинити відпустку для догляду за дитиною.

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