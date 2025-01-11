Практика судів
  1. В Україні

Держпраці пояснює, чи має право на щорічну основну відпустку працівник, трудовий договір із яким призупинений

12:59, 11 січня 2025
Роботодавець має право надати працівнику за його заявою або відповідно до графіка щорічну відпустку.
Держпраці пояснює, чи має право на щорічну основну відпустку працівник, трудовий договір із яким призупинений
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили, чи має право на щорічну основну відпустку працівник, трудовий договір із яким призупинений.

Зазначається, що закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» не містить обмежень і заборон для сторін трудового договору щодо надання щорічних оплачуваних відпусток працівникам, із якими призупинена дія трудових договорів.

Поновлення їх дії для надання таких відпусток закон теж не вимагає. Тому роботодавець має право надати працівникові за його заявою або відповідно до графіка щорічну відпустку.

Водночас стаття 12 згаданого Закону дозволяє роботодавцеві в період дії воєнного стану обмежити своїм рішенням тривалість наданої працівнику щорічної основної відпустки 24 календарними днями за поточний робочий рік.

Раніше ми писали, чи може працівник достроково припинити відпустку для догляду за дитиною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особа, яка отримує безоплатну правову допомогу, не може на власний розсуд вимагати від суду заміни захисника за призначенням з особистих мотивів – Верховний Суд

Засуджений стверджував, що місцевий суд не розглянув його заяви про відмову від «безоплатного» захисника, який не надавав йому належної правової допомоги.

Самі по собі заперечення про наявність у заявника права на виплату одноразової грошової допомоги не свідчать про існування спору про право – Верховний Суд

Апеляційний суд не врахував, що встановлення факту перебування на утриманні батька до смерті останнього необхідно заявнику для виплати одноразової грошової допомоги, і заявник не має іншої можливості одержати документ, який посвідчує такий факт, тому звернувся до суду в порядку окремого провадження.

Питання необхідності влаштувати неповнолітню дитину військовозобов’язаним не звільняє його від обов’язку прибути до збірного пункту для відправки на службу – Верховний Суд

Звернення військовозобов’язаного до уповноважених органів з метою вирішення питання про влаштування його неповнолітньої дитини на час мобілізації не звільняють військовозобов’язаного від обов’язку прибути у визначені в бойовій повістці дату і час до збірного пункту ТЦК – позиція Верховного Суду.

Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про скасування Житлового кодексу і можливість реконструкції застарілого житлового фонду

Як зазначає уряд, соціальної доступної оренди в країні не існує, що є суттєвою перепоною для залучення підтримки міжнародних організацій та донорів для формування житлових фондів.

Чи може чоловік, який самостійно виховує малолітніх дітей, виїхати з ними за кордон – позиція Верховного Суду

Прикордонна служба відмовила чоловіку, який самостійно виховує двох малолітніх дітей, у перетині кордону – Верховний Суд підтвердив рішення судів, які визнали протиправною і скасували цю відмову.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області