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Чи може працівник достроково припинити відпустку для догляду за дитиною

07:37, 9 січня 2025
Таку відпустку можна припинити, письмово повідомившироботодавця про таке рішення не пізніш як за 10 календарних днів до дня виходу на роботу.
Чи може працівник достроково припинити відпустку для догляду за дитиною
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи може працівник достроково припинити відпустку для догляду за дитиною.

Так, працівник може припинити відпустку для догляду за дитиною, письмово повідомити роботодавця про таке рішення не пізніш як за 10 календарних днів до дня виходу на роботу.

Відповідно до статті 179 Кодексу законів про працю України за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, одному з батьків дитини в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Зазначені відпустки для догляду за дитиною можуть бути використані повністю або частинами також бабою, дідом чи іншими родичами дитини, які фактично здійснюють догляд за нею, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину.

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Держпраці відпустка

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