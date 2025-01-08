У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомили, як платнику дізнатися про реквізити рахунків для сплати платежів.
Зазначається, що для отримання інформації про реквізити рахунків для сплати платежів необхідно:
Перейти на вебпортал ДПС України:
На головній сторінці вебпорталу натиснути на розділ «Рахунки для сплати платежів»;
Обрати необхідну область;
Завантажити таблицю з реквізитами рахунків;
Здійснити пошук по коду класифікації доходів бюджету або по назві територіальної громади.
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