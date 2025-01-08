У податковій пояснили алгоритм дій, щоб дізнатися про реквізити рахунків для сплати платежів.

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У Головному управлінні ДПС у Полтавській області повідомили, як платнику дізнатися про реквізити рахунків для сплати платежів.

Зазначається, що для отримання інформації про реквізити рахунків для сплати платежів необхідно:

Перейти на вебпортал ДПС України:

На головній сторінці вебпорталу натиснути на розділ «Рахунки для сплати платежів»;

Обрати необхідну область;

Завантажити таблицю з реквізитами рахунків;

Здійснити пошук по коду класифікації доходів бюджету або по назві територіальної громади.

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