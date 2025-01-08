Как плательщику узнать о реквизитах счетов для уплаты платежей

В Главном управлении ГНС в Полтавской области сообщили, как плательщику узнать реквизиты счетов для уплаты платежей.
Отмечается, что для получения информации о реквизитах счетов для уплаты платежей необходимо:
Перейти на вебпортал ГНС Украины:
На главной странице веб-портала нажать на раздел «Счета для оплаты платежей»;
Выбрать необходимую область;
Загрузить таблицу с реквизитами счетов;
Осуществить поиск по коду классификации доходов бюджета или по названию территориальной общины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.