Как плательщику узнать о реквизитах счетов для уплаты платежей

В налоговой объяснили алгоритм действий, чтобы узнать реквизиты счетов для уплаты платежей.

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В Главном управлении ГНС в Полтавской области сообщили, как плательщику узнать реквизиты счетов для уплаты платежей.

Отмечается, что для получения информации о реквизитах счетов для уплаты платежей необходимо:

Перейти на вебпортал ГНС Украины:

На главной странице веб-портала нажать на раздел «Счета для оплаты платежей»;

Выбрать необходимую область;

Загрузить таблицу с реквизитами счетов;

Осуществить поиск по коду классификации доходов бюджета или по названию территориальной общины.

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