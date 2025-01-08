В США появилась государственная школа, где будет преподавать исключительно искусственный интеллект

Учителя-люди будут выполнять роль наставников, при этом не будут преподавать ни одного предмета.

В США была создана первая государственная онлайн-школа, в которой будет обучать искусственный интеллект. Об этом сообщает Edweek.

Так в штате Аризона началась регистрация в школу Unbound Academy, где будут использоваться платформы edtech, IXL и Khan Academy.

Ученики будут использовать интерактивные платформы на основе искусственного интеллекта, которые постоянно подстраиваются под их индивидуальный темп и стиль обучения.

Учредители отмечают, что искусственный интеллект будет адаптироваться к каждому ученику: усиливая обучение в том, где школьники преуспевают, и смягчая, если студент не усваивает материал.

Целью такого личностного подхода является точно настроенная персонализация. Например, чтобы учащийся 5-го класса мог читать на уровне 8-го и одновременно усваивать математическую программу за 3-й класс.

Педагоги-люди будут выполнять роль наставников, при этом не будут вести ни одного предмета.

Учителя будут квалифицированными гидами, которые будут следить за прогрессом каждого ученика. А академическую программу будет преподавать искусственный интеллект.

Известно, что занятия продлятся до двух часов в день.

Остальное время учащиеся будут тратить на «семинары по жизненным навыкам»:

критического мышления,

креативного решения проблем,

финансовой грамотности,

публичных выступлений,

постановки целей,

предпринимательства.

Пока что онлайн-школа ориентирована на учащихся от четвертого до восьмого классов. Впоследствии руководство школы планирует расширить программу, начиная с детского сада и до 3-го класса. В первый год школа планирует отнести около 200 учеников.

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