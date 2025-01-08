Суд обязал сельсовет оформить право собственности на учебное заведение с противорадиационным укрытием

Речь идет о здании школы площадью около 5 300 кв. м, в котором находится противорадиационное укрытие для 220 человек.

На Прикарпатье решением суда удовлетворен иск прокуратуры о признании противоправным бездействие органа местного самоуправления и обязательства оформить право собственности на учебное заведение с имеющимся в нем противорадиационным укрытием. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Речь идет о здании школы площадью почти 5300 м кв, в котором находится противорадиационное укрытие для 220 человек.

Предъявляя судебный иск, прокуроры обосновали его тем, что отсутствие правоустанавливающих документов на указанное имущество создавало предпосылки для злоупотреблений по распоряжению им и нарушению прав детей и общины.

Ивано-Франковский окружной административный суд поддержал позицию ювенальных прокуроров и обязал сельсовет принять меры по оформлению права собственности на указанный объект недвижимости стоимостью почти 249 млн грн.

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