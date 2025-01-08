Суд зобов’язав селищну раду оформити право власності на навчальний заклад з протирадіаційним укриттям

Мова йде про будівлю школи площею майже 5 300 кв. м, в якому знаходиться протирадіаційне укриття для 220 осіб.

На Прикарпатті рішенням суду задоволено позов прокуратури про визнання протиправною бездіяльність органу місцевого самоврядування та зобов’язання оформити право власності на навчальний заклад із наявним в ньому протирадіаційним укриттям. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Йдеться про будівлю школи площею майже 5 300 м кв, в якому знаходиться протирадіаційне укриття для 220 осіб.

Пред'являючи судовий позов, прокурори обґрунтували його тим, що відсутність правовстановлюючих документів на вказане майно створювало передумови для зловживань щодо розпорядження ним та порушення прав дітей і громади.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд підтримав позицію ювенальних прокурорів та зобов'язав селищну раду вжити заходів щодо оформлення права власності на вказаний об’єкт нерухомості вартістю майже 249 млн грн.

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