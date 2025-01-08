У США з’явилася державна школа, де викладатиме виключно штучний інтелект

Педагоги-люди виконуватимуть роль наставників, при цьому не викладаючи жодного предмету.

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У США створили першу державну онлайн-школу, в якій навчатиме штучний інтелект. Про це повідомляє Edweek.

Так у штаті Арізона розпочалася реєстрація до школи Unbound Academy, де використовуватимуть платформи edtech, IXL та Khan Academy.

Учні користуватимуться інтерактивними платформами на основі штучного інтелекту, які постійно підлаштовуються під їхній індивідуальний темп і стиль навчання.

Засновники зазначають, що штучний інтелект адаптуватиметься до кожного учня: посилюючи навчання в тому, де школярі досягають успіхів, і пом’якшуючи, якщо студент не засвоює матеріал.

Метою такого особистісного підходу є точно налаштована персоналізація. Наприклад, щоб учень 5-го класу міг читати на рівні 8-го і водночас засвоювати математичну програму за 3-ій клас.

Педагоги-люди виконуватимуть роль наставників, при цьому не викладаючи жодного предмету.

Вчителі будуть «кваліфікованими гідами», які стежитимуть за прогресом кожного учня. А академічну програму викладатиме штучний інтелект.

Відомо, що заняття триватимуть до двох годин на день.

Решту часу учні витрачатимуть на «семінари з життєвих навичок»:

критичного мислення,

креативного вирішення проблем,

фінансової грамотності,

публічних виступів,

постановки цілей,

підприємництва.

Поки що онлайн-школа орієнтована на учнів від четвертого до восьмого класів. Згодом керівництво школи планує розширити програму, починаючи з дитячого садочку і до 3-го класу. У перший рік школа планує зарахувати приблизно 200 учнів.

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