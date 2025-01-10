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В Британии заявили, что компенсация жертвам изнасилований является «сложным» вопросом

15:37, 10 января 2025
В британском правительстве заявили, что на данный момент приоритетом является выполнение рекомендаций расследования.
В Британии заявили, что компенсация жертвам изнасилований является «сложным» вопросом
Фото: Getty Images
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В правительстве Великобритании, комментируя призывы провести новое расследование относительно изнасилований детей в британских городах бандами насильников, заявили, что приоритетом на данный момент является выполнение рекомендаций предыдущего расследования, передает агентство Bloomberg.

Отмечается, что насильниками преимущественно являются лица пакистанского происхождения.

Одной из этих рекомендаций является финансовая компенсация для жертв, которая, как сообщило издание Financial Times, может составить от £5 млрд ($6,2 млрд) до £10 млрд ($12,4 млрд). В статье цитируются неназванные лица из лейбористского правительства и предыдущей администрации.

«Нам нужно проработать детали, прежде чем излагать дальнейшие шаги по этому вопросу», — заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера Том Уэллс, когда его спросили о возможном финансовом возмещении. Все, что сделает правительство, «будет соответствовать нашей приверженности экономической стабильности», — добавил он.

Ранее Илон Маск назвал премьер-министра Британии Кира Стармера «соучастником массовых изнасилований» и призвал к его отставке.

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Великобритания

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