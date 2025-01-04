Илон Маск назвал премьер-министра Британии Кира Стармера «соучастником массовых изнасилований» и призвал к его отставке

Илон Маск заявил, что премьер-министр Великобритании является «соучастником массовых изнасилований» в Британии, совершавших пакистанские банды.

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он призвал к проведению новых выборов. Об этом Маск сообщил в соцсети X.

Маск обрушился с критикой на Стармера, обвинив его в «соучастии в сексуальном насилии над собственной страной».

В соцсети X он заявил, что Стармер «должен ответить за свою роль в одном из самых ужасающих массовых преступлений в истории Великобритании», напоминая о периоде его работы в прокуратуре.

Обвинения связаны с бездействием властей в отношении пакистанских банд, замешанных в изнасилованиях более тысячи девочек, в то время как полиция, по сообщениям, предпочитала закрывать на это глаза.

Маск также опубликовал мем, высмеивающий британскую систему правосудия: «Серьёзные насильственные преступления остаются безнаказанными, но людей сажают за посты в соцсетях».

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