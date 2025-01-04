Практика судов
  1. В мире

Илон Маск назвал премьер-министра Британии Кира Стармера «соучастником массовых изнасилований» и призвал к его отставке

13:11, 4 января 2025
Илон Маск заявил, что премьер-министр Великобритании является «соучастником массовых изнасилований» в Британии, совершавших пакистанские банды.
Илон Маск назвал премьер-министра Британии Кира Стармера «соучастником массовых изнасилований» и призвал к его отставке
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он призвал к проведению новых выборов. Об этом Маск сообщил в соцсети X.

Маск обрушился с критикой на Стармера, обвинив его в «соучастии в сексуальном насилии над собственной страной».

В соцсети X он заявил, что Стармер «должен ответить за свою роль в одном из самых ужасающих массовых преступлений в истории Великобритании», напоминая о периоде его работы в прокуратуре.

Обвинения связаны с бездействием властей в отношении пакистанских банд, замешанных в изнасилованиях более тысячи девочек, в то время как полиция, по сообщениям, предпочитала закрывать на это глаза.

Маск также опубликовал мем, высмеивающий британскую систему правосудия: «Серьёзные насильственные преступления остаются безнаказанными, но людей сажают за посты в соцсетях».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Илон Маск Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Заявление об установлении факта ухода с целью получения отсрочки от мобилизации не подлежит судебному рассмотрению – Верховный Суд

Заявление об установлении факта осуществления постоянного ухода для получения отсрочки не подлежит судебному разбирательству, ведь действующим законодательством предусмотрено внесудебное установление такого факта.

Военнослужащие с оружием покинули позиции – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

По мнению командования, в бегстве военнослужащих есть вина заместителя командира по психологической поддержке – он недостаточно работал с мобилизованными.

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект о сроках командировки судей для предотвращения коллапса судебной системы

Завершение нового отбора на должности судей ожидается ранее 2026 года, а конкурса на вакансии в апелляционных судах – не ранее конца 2025 года.

На создание Высшего административного суда потребуется 257,6 млн грн из бюджета

Минюст со ссылкой на ГСА привел расчеты, сколько потребуется средств из бюджета на создание Высшего административного суда.

Депутаты предлагают разрешить мужчинам до 24 лет выезжать на обучение за границу, но только при определенных условиях

Также предлагается отложить вступление в силу закона на 3 месяца, то есть не ранее середины апреля.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду