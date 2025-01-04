Метеорный дождь, комета и покрытие планет — какие астрономические явления можно увидеть в Украине в январе

В небе над Украиной можно будет увидеть метеорный поток Квадрантиды.

В январе украинцы смогут увидеть впечатляющие небесные события: метеорный дождь, покрытие Сатурна, блестящую комету и противостояние Марса. Об этом сообщил Днепровский научно-просветительский центр астрономии Planetarium Noosphere в комментарии "Суспильному".

В этом месяце состоится много астрономических событий:

В период 2-3 января - Метеорный поток Квадрантиды

Возникающий метеорный поток, когда Земля проходит через пылевые частицы, оставленные кометами или астероидами, подарит яркие звездопады. Поток будет виден в направлении созвездия Волопаса, а в идеальных условиях можно увидеть до 110 метеоров в час. Лучшее время для наблюдений – после полуночи, когда Луна не будет мешать наблюдать.

4 января - покрытие Сатурна Луной

Редкое явление, когда Луна закрывает Сатурн, будет видна в Украине. Начало покрытия – в 19:56 по Киеву.

13 января - комета C/2024 G3 (ATLAS)

Комета ATLAS достигнет максимальной яркости. Она будет видна невооруженным глазом и, вероятно, она станет одной из самых ярких комет последних лет. Однако она будет видна лишь ранним утром низко над горизонтом.

16 января - противостояние Марса

Красная планета будет сиять в созвездии Рака с максимальной яркостью. Это явление бывает всего раз в 780 дней, так что не упустите возможности полюбоваться Марсом.

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