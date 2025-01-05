В ТЦК объяснили, кто из военнослужащих может получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Военнослужащие при увольнении могут получить компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного основного отпуска, а также дни дополнительного отпуска, в том числе за прошедшие годы.

Донецкий областной ТЦК и СП объяснил, кто получит компенсацию за неиспользованный отпуск.

Во время действия военного положения военнослужащие могут рассчитывать на 30 дней ежегодного отпуска. Однако не всегда получается использовать все эти дни за год по разным причинам. Бывает так, что из-за неукомплектованности подразделения или сложной ситуации на участке фронта военные просто не успевают «отгулять» все дни.

В ТЦК отметили, что неиспользованные дни отпуска военнослужащих никуда не исчезают. Да, отгулять их в следующем году не получится. Но их можно использовать при увольнении со службы или получить компенсацию. Это предусмотрено Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», а также Приказом МОУ № 260 «Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам».

В частности, военнослужащим, увольняющимся с военной службы, по их желанию предоставляется отпуск с последующим исключением из списков личного состава воинской части продолжительностью, определяемой пропорционально времени, прослуженному в году увольнения за каждый полный месяц службы. За время такого отпуска выплачивается денежное довольствие.

Или военнослужащие при увольнении могут получить компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного основного отпуска, а также дни дополнительного отпуска, в том числе за прошедшие годы.

Расчет денежного довольствия или компенсации за все неиспользованные дни отпуска осуществляется исходя из должностного оклада, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет и ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия, которые военнослужащий получал по последней занимаемой штатной должности. При этом однодневный размер денежного довольствия определяется путем деления месячного размера денежного довольствия на 30 календарных дней.

Как получить компенсацию?

При увольнении нужно подать рапорт командиру воинской части с ходатайством компенсировать дни неиспользованного отпуска. В рапорте должно указываться основание и дата увольнения, количество дней неиспользованного дополнительного отпуска и норма закона, предусматривающая такую ​​компенсацию.

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