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Зеленский поздравил Майка Джонсона с переизбранием спикером Палаты представителей США

12:14, 4 января 2025
Будущие решения Палаты представителей могут сыграть важную роль в достижении реального и продолжительного мира — Владимир Зеленский.
Зеленский поздравил Майка Джонсона с переизбранием спикером Палаты представителей США
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил 119-й созыв Конгресса США с началом первой законодательной сессии, а также Майка Джонсона с избранием на должность спикера Палаты представителей. Об этом глава государства сообщил в соцсети Х.

Он подчеркнул важность двухпалатной и двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса США, позволившей спасти тысячи жизней и защитить украинские города от российской армии.

Также Зеленский подчеркнул, что мужество украинского народа вместе с американским лидерством эффективно сдерживает российскую агрессию.

"Для глобальной стабильности крайне важно, чтобы Конгресс и дальше оставался непоколебимым, а обе партии, и все действительно ценящие свободу конгрессмены объединились для защиты человеческих и демократических ценностей", — отметил Президент Зеленский.

Он выразил надежду, что будущие решения Палаты представителей США будут играть важную роль в достижении продолжительного мира. Он поблагодарил Конгресс и американский народ за неизменную поддержку Украины.

"Желаю спикеру Джонсону успехов в его важнейшей работе. Пусть Господь помогает вам в вашей службе", - написал Зеленский.

Ранее мы писали, что Майка Джонсона со второй попытки переизбрали спикером Палаты представителей США.

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США Владимир Зеленский

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