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Двое голов ОТГ погорели на взятках за разрешения на вырубку елок и аренду земли

07:54, 5 января 2025
Общая сумма полученной неправомерной выгоды за «решение вопросов» составляет более 80 000 гривен.
Двое голов ОТГ погорели на взятках за разрешения на вырубку елок и аренду земли
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В Ровенской области правоохранители задержали председателя одной из объединенных территориальных общин (ОТГ) на взятке в 40 000 гривен. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Именно в такую ​​сумму чиновник оценил предоставление разрешительных документов на вырубку хвойных насаждений на землях коммунальной собственности и выдачу справки по их происхождению. Деньги получал несколькими траншами на карточный счет и наличными.

Также задержали главу ОТГ из Тернопольщины, который за заключение договора аренды земельного участка с заниженной арендной ставкой требовал 1 000 долларов неправомерной выгоды.

Решается вопрос об избрании чиновникам мер пресечения.

За совершенное подозреваемым может грозить до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Национальная полиция взятка

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